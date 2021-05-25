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«Брондбю» впервые за 16 лет выиграл чемпионат Дании
Команда гарантировала себе первое место
Фото: twitter.com/BrondbyIF
«Брондбю» стал чемпионом Дании.
В заключительном туре команда обыграла «Норешллан» (2:0) и гарантировала себе первое место. Ближайшего преследователя – «Мидтьюлланд» команда опередила лишь на 1 очко.
Примечательно, что «Брондбю» выиграл чемпионат впервые за 16 лет. В последний раз титул доставался аж в 2005-м году.
Кроме того, команда сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
К слову, уже известны возможные соперники «Шахтера» по квалификации ЛЧ.
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