«Брондбю» впервые за 16 лет выиграл чемпионат Дании

Команда гарантировала себе первое место

Фото: twitter.com/BrondbyIF

«Брондбю» стал чемпионом Дании.

В заключительном туре команда обыграла «Норешллан» (2:0) и гарантировала себе первое место. Ближайшего преследователя – «Мидтьюлланд» команда опередила лишь на 1 очко.

Примечательно, что «Брондбю» выиграл чемпионат впервые за 16 лет. В последний раз титул доставался аж в 2005-м году.

Кроме того, команда сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

К слову, уже известны возможные соперники «Шахтера» по квалификации ЛЧ.