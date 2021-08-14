Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» разнес «Лидс». Как это было
Бруну Фернандеш – автор первого гола нового сезона АПЛ
Нападающий «Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче против «Лидса»
16:10
Бруну Фернандеш / фото - АПЛ
В воскресенье, 14 августа, на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Сити» принимает «Лидс» в рамках первого матча английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
На 30-й минуте встречи полузащитник «манкунианцев» Поль Погба отдал проникающую передачу на Бруну Фернандеша, который завершил атаку и забил первый гол сезона.
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