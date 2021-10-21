Бруну: «Нам нужно исправиться после серии неудачных результатов»
Бруну Фернандеш: «Мы верим в Сульшера. МЮ показал, что сильно вырос»
Португальский полузащитник поддержал наставника «красных дьяволов»
16:21
Бруну Фернандеш / Фото - weallfollowunited.comХавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что вся манкунианская команда поддерживает своего наставника Оле-Гуннара Сульшера.
Цитирует Бруну ESPN.
«Конечно, [поддерживаем], это очевидно, он наш тренер. Мы следуем за ним каждый день, демонстрируем это. Мы следуем его идеям, и мы будем продолжать это делать. Мы верим в нашего тренера и его штаб. Мы должны делать то, что нам говорит тренер, потому что он являет собой то, что мы должны уважать. Он работает здесь уже три года, и мы добились кое-чего хорошего. Мы до сих пор ничего не выиграли, это правда, но команда показала, что сильно выросла. Нам есть над чем работать, и тренер также понимает, что должны быть улучшения и со стороны штаба, но это часть футбола. Каждый день мы учимся чему-то новому. Но футбол – это про настоящее».
Напомним, в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» в домашних стенах сумел одолеть «Аталанту» (3:2).