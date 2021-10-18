Летних покупок мало? Сульшеру выделят еще почти 100 миллионов зимой
Бруну: «Нам нужно исправиться после серии неудачных результатов»
«Дьяволы» выиграли лишь половину матчей в сезоне
09:50
Бруну Фернандеш / фото - MUFC
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш на своей странице в Twitter рассказал о не самом удачном для МЮ старте АПЛ:
«Нам нужно исправиться после серии отрицательных результатов, стать едиными и сплоченными. Именно это мы и сделаем».
После восьми туров команда занимает лишь шестое место в таблице английского чемпионата.
В лиге чемпионов «дьяволы» потерпели обидное поражение от «Янг Бойз» и лишь в компенсированное время смогли вырвать победу с «Вильярреалом».
Ранее стало известно, что боссы МЮ готовы выделить Сульшеру внушительную сумму на зимние покупки.
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