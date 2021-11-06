Бруну: «Сульшер заслуживает похвалы, он способен на большее»

Бруну Фернандеш / фото - Metro

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о работе тренера команды Оле-Гуннара Сульшера. Слова португальского хавбека приводит Sky Sports.

Нормальные люди расстраиваются, когда нет результатов, но слишком просто винить тренера. Игроки выходят на поле, мы должны работать лучше.

Можно сказать, что система не очень хороша, но мы играли 4-2-3-1 три года. Доходили до финала. Мы не выиграли трофей, но в прошлом сезоне мы заняли второе место, и никто не ожидал, что мы проведем хороший сезон.

Если бы мы не потеряли очки в январе, феврале, то могли бы быть гораздо ближе к «Ман Сити». С тех пор, как Сульшер пришел, произошли большие улучшения в команде, в клубе, и, думаю, он заслуживает похвалы.

Думаю, он способен на большее, и мы, как команда, способны на большее. Все зависит не только от тренера. Мы должны помогать ему, потому что он пытается помочь нам».