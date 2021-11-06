Бруну: «Сульшер заслуживает похвалы, он способен на большее»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о работе тренера команды Оле-Гуннара Сульшера. Слова португальского хавбека приводит Sky Sports.
«Он привел меня в этот удивительный клуб и дал шанс сыграть здесь. Он осуществил мою мечту. Сульшер – отличный человек, все знают это.
Нормальные люди расстраиваются, когда нет результатов, но слишком просто винить тренера. Игроки выходят на поле, мы должны работать лучше.
Можно сказать, что система не очень хороша, но мы играли 4-2-3-1 три года. Доходили до финала. Мы не выиграли трофей, но в прошлом сезоне мы заняли второе место, и никто не ожидал, что мы проведем хороший сезон.
Если бы мы не потеряли очки в январе, феврале, то могли бы быть гораздо ближе к «Ман Сити». С тех пор, как Сульшер пришел, произошли большие улучшения в команде, в клубе, и, думаю, он заслуживает похвалы.
Думаю, он способен на большее, и мы, как команда, способны на большее. Все зависит не только от тренера. Мы должны помогать ему, потому что он пытается помочь нам».
Норвежский специалист возглавляет клуб с 2018-го года, но пока что так и не смог выиграть с клубом трофеи.
В прошлом сезоне «дьяволы» дошли до финала Лиги Европы, но в серии пенальти уступили «Вильярреалу» Унаи Эмери.
После уничтожения на «Олд Траффорд» от «Ливерпуля» (0:5) в СМИ усиленно говорили об отставке Сульшера, но руководство пока не спешит с его увольнением.
Напомним, «Барселона» может купить форварда у МЮ.
Комментарии 0