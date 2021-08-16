Соболь вернулся к тренировкам с «Брюгге»
«Брюгге» обыграл «Зюльте-Варегем» благодаря ассисту Соболя
В конце матча украинца удалили с поля
10:51
Фото: telegraaf.n
«Брюгге» в матче чемпионата Бельгии на выезде не оставил шансов «Зюльте-Варегему».
Чемпион Бельгии забил четыре безответных мяча сопернику. В одном из голов поучаствовал защитник Эдуард Соболь, сделавший ассист.
Правда, в конце матча он был удален, получив вторую желтую карточку.
В трех матчах чемпионата Бельгии он также успел забить.
Комментарии 0