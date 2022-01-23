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«Брюгге» потерял очки со «Стандардом». Соболь не попал даже в заявку на матч

Команда доигрывала вдесятером
Футбол Украинские легионеры
16:24
«Брюгге» потерял очки со «Стандардом». Соболь не попал даже в заявку на матч
Фото - Брюгге

В 23-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Брюгге» на выезде сыграл вничью со «Стандардом».

Досту дважды пришлось сравнивать счет после голов Кафаро и Эмона. Но на большее действующего чемпиона не хватило. В концовке команда доигрывала вдесятером.

Защитник Эдуард Соболь не принял участия в матче. Украинец даже не попал в заявку на игру.

«Брюгге» отстает от лидера «Сент-Жиллуа» в турнирной таблице на шесть очков. У сенсационного новичка элиты – игра в запасе.

Чемпионат Бельгии, 23 тур

«Стандард» – «Брюгге» 2:2

Голы: Кафаро, 10, Эмон, 48 – Дост, 40, 59

«Стандард»: Бодар, Давеле, Дюссенн, Лайфис, Раскин, Павлович (Бастьен, 65), Калют, Доннум (Карсела-Гонсалес, 75), Кафаро (Нкунку, 82), Дрэгуш (Клаусс, 64), Эмон (Лестинн, 65).

«Брюгге»: Миньоле, Мехеле, Хендри, Нсоки (Рикка, 81), Ритс (Буханан, 46), Ванакен, Вормер, Клинтон Мата, Ланг (ван дер Бремпт, 85), Дост, де Кэтелар.

Предупреждения: Дюссенн, Эмон – Ритс

Удаление: Хендри
Сергей Стаднюк
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Эдуард Соболь Брюгге чемпионат Бельгии Стандард

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