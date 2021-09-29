«Брюгге» с Соболем добыл волевую победу над «Лейпцигом»

Несмотря на положительный результат, украинец не может занести матч себе в актив

Фото - РБ Лейпциг

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» на своем поле уступил «Брюгге».

Все голы пришлись на первый тайм. В самом дебюте встречи Нкунку вывел «быков» вперед. Однако еще до перерыва Ванакен и Ритс принесли волевую победу гостям.

Защитник Эдуард Соболь провел на поле 79 минут. Украинец стал худшим игроком своей команды по версии SofaScore – 6.3 балла.

ПСЖ и «Брюгге» возглавляют группу A с 4 очками в активе. «Манчестер Сити» отстает на один пункт. «Лейпциг» – аутсайдер квартета с нулем в графе набранных баллов.

Лига чемпионов. Групповой этап, второй тур

«Лейпциг» – «Брюгге» 1:2

Голы: Нкунку, 5 – Ванакен, 22, Ритс, 41

«Лейпциг»: Гулачи, Симакан (Адамс, 78), Орбан, Клостерманн, Мукиеле (Гвардиол, 46), Лаймер (Айдара, 46), Кампль, Собослаи (Андре Силва, 58), Поульсен (Бробби, 78), Нкунку, Форсберг.

«Брюгге»: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Соболь (Рикка, 79), Соуа (ван дер Бремпт, 68), Ритс (Вормер, 79), Баланта, Ванакен, Ланг, де Кетеларе (Уэсли, 72).

Предупреждения: Баланта, Миньоле