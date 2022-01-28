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«Брюгге» с Соболем не сумел переиграть «Сен-Жиллуа» и сократить отставание от сенсационного лидера

Украинец провел на поле полный матч
Футбол Украинские легионеры
08:17
«Брюгге» с Соболем не сумел переиграть «Сен-Жиллуа» и сократить отставание от сенсационного лидера
Фото - ФК Брюгге

В 24-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Брюгге» дома сыграл вничью с «Юнион Сент-Жиллуа».

Гости владели преимуществом в первом тайме. Но раз за разом выручал Миньоле. Действующему чемпиону удалось выровнять игру, но не победить.

Защитник Эдуард Соболь вышел в стартовом составе на важный матч. Украинец провел на поле все 90 минут.

Сенсационный новичок лиги «Сент-Жиллуа» продолжает возглавлять турнирную таблицу с отрывом от «Брюгге» в девять очков. «Антверпен» отстает на один пункт от «сине-черных», имея матч в запасе.

Чемпионат Бельгии, 24 тур

«Брюгге» – «Сент-Жиллуа» 0:0

«Брюгге»: Миньоле, Митрович (Сова, 83), Мехеле, Нсоки, Клинтон Мата, Соболь, Вормер (Ритс, 83), Ланг (Баланта, 46), Ванакен, Дост, де Кэтелар.

«Сент-Жиллуа»: Морис, Кандусс, Бургесс, Ван Дер Хейден, Нильсен, Лазар Амани (Пуэртас, 70), Теума, Ньивкоп, Лапуссен, Ванзейр, Ундав.

Предупреждения: Клинтон Мата – Лазар Амани, Ван Дер Хейден, Пуэртас, Лапуссен
Сергей Стаднюк
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Теги

Брюгге Эдуард Соболь Юнион Сент-Жиллуа чемпионат Бельгии

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