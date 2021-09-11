«Брюгге» с Соболем возглавил таблицу чемпионата Бельгии

Защитник помог команде сохранить ворота на замке

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В матче 7 тура бельгийского первенства «Брюгге» на своем поле принимал «Остенде».

После разгромного фиаско в матче с «Гентом» (1:6) хозяева реабилитировались и сами оформили разгром.

На 24 минуте счет открыл Ланг, а под занавес первого тайма Фортес в придачу к отставанию в счете еще и оставил гостей в меньшинстве.

Хозяева во втором тайме завершили начатое. Ванакен удвоил преимущество, а Ланг оформил дубль, доведя счет до разгромного.

Эдуард Соболь провел на поле за «Брюгге» 82 минуты и помог команде сохранить ворота в неприкосновенности.

Эта победа вывела «Брюгге» на первую строчку бельгийского первенства.

«Брюгге» – «Остенде» 3:0

Голы: Ланг, 24, 81, Ванакен, 56

«Брюгге»: Миньоле, Соболь (Мауасса, 82), Хендри (Мехеле, 82), Альварес Баланта (Мбамба, 33), Мата, Вормер (Ритс, 68), Ванакен, Де Кетелар (Дост, 82), Сова, Ланг, Нсоки

«Остенде»: Убер, Осифо (Танге, 46), Якель, Матам, Капон, Фортес, Бёцнер (Патоулидис, 76), Д'Арпино (Козьелло, 61), Роша Сантос, Квасина (Атанга, 76), Гейе (Амброз, 61)

Предупреждения: Фортес (42), Фортес (45), Бёцнер (48), Гейе (56), Роша Сантос (70).

Удаления: Фортес (45).