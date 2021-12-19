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«Брюгге» Соболя сыграл в боевую ничью с «Адерлехтом» Михайличенко

В матче принял участие лишь один из украинцев
Футбол Украинские легионеры
16:23
«Брюгге» Соболя сыграл в боевую ничью с «Адерлехтом» Михайличенко
Фото - ФК Брюгге

В 20-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Андерлехт» на выезде сыграл вничью с «Брюгге».

Счет в первом тайме открыл де Кэтелар. А ближе к концовке Амузу и Худт вывели уже гостей вперед. Однако Ванакен все же лишил соперника победы.

Защитник Эдуард Соболь провел на поле 59 минут. Еще один украинский оборонец Богдан Михайличенко весь матч просидел на скамейке запасных.

«Андерлехт» упустил возможность войти в тройку лидеров. Отставание от «Брюгге» осталось в размере пяти очков.

Чемпионат Бельгии, 20 тур

«Брюгге» – «Андерлехт» 2:2

Голы: де Кэтелар, 9, Ванакен, 85 – Амузу, 73, Худт, 80

«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата, Хендри, Мехеле, Соболь (Рикка, 59), Баланта (Мбамба, 84), Ванакен, Ритс, Вормер, Ланг, де Кэтелар.

«Андерлехт»: ван Кромбрюгге, Мурильо, Магальян, Худт, Гомес, Каллен, Ольссон (Ашимеру, 77), Версарен (Амузу, 46), Рафаэлов, Куаме, Зиркзее (Раман, 46).

Предупреждения: Ланг – Худт, Амузу
Сергей Стаднюк
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Теги

Брюгге Андерлехт Эдуард Соболь Богдан Михайличенко чемпионат Бельгии

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