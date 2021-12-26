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Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита

«Брюгге» Соболя уступил почти одноименному клубу и отстал в чемпионской гонке

Украинец провел на поле весь матч
Футбол Украинские легионеры
16:20
«Брюгге» Соболя уступил почти одноименному клубу и отстал в чемпионской гонке
Фото - ФК Брюгге

В 21-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Брюгге» на выезде уступил «Серкль Брюгге».

Судьбу встречи решили два мяча, забитые после перерыва. Их авторами стали Мианг и Давид.

Защитник Эдуард Соболь вышел на игру в стартовом составе. Украинец провел на поле весь матч.

«Брюгге» рискует отстать от «Сент-Жиллуа» на девять очков, если сенсационный новичок элитного дивизиона победит в матче тура против «Гента».

Чемпионат Бельгии, 21 тур

«Серкль Брюгге» – «Брюгге» 2:0

Голы: Мианг, 53, Давид, 90

«Серкль Брюгге»: Дидильон, Декостер, Попович, Давид, Мианг, Ванхут, Ван дер Брюгген, Хотич, Деман (Витиньо, 75), Матондо, Сомерс.

«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата, Хендри, Мехеле, Соболь, Баланта (Мбамба, 62), Ритс (Дост, 76), Ванакен, Вормер, Ланг, де Кэтелар.

Предупреждения: Деман, Декостер, Мианг – Ланг, Клинтон Мата
Сергей Стаднюк
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Брюгге Эдуард Соболь чемпионат Бельгии

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