«Брюгге» Соболя уступил почти одноименному клубу и отстал в чемпионской гонке

Украинец провел на поле весь матч

Фото - ФК Брюгге

В 21-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Брюгге» на выезде уступил «Серкль Брюгге».

Судьбу встречи решили два мяча, забитые после перерыва. Их авторами стали Мианг и Давид.

Защитник Эдуард Соболь вышел на игру в стартовом составе. Украинец провел на поле весь матч.

«Брюгге» рискует отстать от «Сент-Жиллуа» на девять очков, если сенсационный новичок элитного дивизиона победит в матче тура против «Гента».

Чемпионат Бельгии, 21 тур

«Серкль Брюгге» – «Брюгге» 2:0

Голы: Мианг, 53, Давид, 90

«Серкль Брюгге»: Дидильон, Декостер, Попович, Давид, Мианг, Ванхут, Ван дер Брюгген, Хотич, Деман (Витиньо, 75), Матондо, Сомерс.

«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата, Хендри, Мехеле, Соболь, Баланта (Мбамба, 62), Ритс (Дост, 76), Ванакен, Вормер, Ланг, де Кэтелар.

Деман, Декостер, Мианг – Ланг, Клинтон Мата