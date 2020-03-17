Скандал в Бельгии. Судья не дал очевидный пенальти на Соболе
«Брюгге» выкупил Соболя у «Шахтера», но не объявил об этом
Информация о сделке появилась в одном из документов клуба
11:39
Эдуард Соболь / Фото - Getty Images
Защитник Эдуард Соболь стал полноценным игроком «Брюгге». Об этом стало известно из заявления о дополнительной эмиссии акций бельгийского клуба.
Согласно документу, контракт украинца рассчитан на три года. Футболист связан отношениями с клубом до 2024 года.
Отметим, что латераль провел один год в Бельгии в аренде из донецкого «Шахтера». После этого он был второй раз отдан «Брюгге» на арендной основе за 1 млн евро.Клуб пока официально не объявил о выкупе контракта Соболя. Ранее в клубе не хотели проводить полноценный трансфер украинца.