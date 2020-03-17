«Брюгге» выкупил Соболя у «Шахтера», но не объявил об этом

Информация о сделке появилась в одном из документов клуба

Эдуард Соболь / Фото - Getty Images

Защитник Эдуард Соболь стал полноценным игроком «Брюгге». Об этом стало известно из заявления о дополнительной эмиссии акций бельгийского клуба.

Согласно документу, контракт украинца рассчитан на три года. Футболист связан отношениями с клубом до 2024 года.

Отметим, что латераль провел один год в Бельгии в аренде из донецкого «Шахтера». После этого он был второй раз отдан «Брюгге» на арендной основе за 1 млн евро.