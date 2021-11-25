«Буде-Глимт» победил ЦСКА и лишил «Зарю» еврокубковой весны

Норвежцы вместе с «Ромой» вышли в плей-офф Лиги конференций

Фото: пресс-служба Буде-Глимт

В матче 5-го тура группового раунда Лиги конференций «Буде-Глимт» принимал софийский ЦСКА.

В середине первого тайм хозяева поля открыли счет.

Несмотря на попытки ЦСКА забить, во 2-м тайме «Буде» забил во второй раз.

В турнирной таблице этой группы для «Зари» все печально. Украинская команда проиграла «Роме» (0:4). У «Буде-Глимт» – 11 очков, у «Ромы» теперь 10. «Заря» с 6-ю очками третья и точно не будет выступать в еврокубках весной.

Лига конференций, 5-й тур

«Буде-Глимт» – ЦСКА 2:0

Голы: Фет, 25, Ботхейм, 85

«Буде-Глимт»: Хайкин, Сампстед, Моэ, Лоде, Хойбротен, Берг, Фет (Хаген, 83), Ветлесен (Конрадсен, 46), Пеллегрино (Мугиша, 90), Ботхейм, Сольбаккен.

ЦСКА: Бузатто, Турицов (Галабов, 88), Матей, Лам, Мазику, Вьон, Жеферсон (Варела, 62), Юга (Мухар, 62), Йомов (Вилдсхут, 62), Кэри, Кайседо (Крастев, 82).

Предупреждения: Кайседо (2), Юга (45), Матей (50), Хойбротен (55).