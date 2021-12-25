«Будем очень дорого продавать воспитанников». Президент «Руха» послал месседж другим клубам

Григорий Козловский / фото - FootBoom

Президент «Руха» Григорий Козловский рассказал пресс-службе клуба о смене курса трансферной политики команды:

Важно продавать футболиста в 22-23 года – он готов, сформирован. Но есть разные случаи.

Я бы не хотел говорить о конкретных предложениях, но поверьте – у меня лежат предложения по более 1 миллиону евро на некоторых футболистов. Но теперь мы будем подходить со здравым смыслом и холодной головой – будем делать все профессионально.

Это месседж для футбольных клубов – дешевого трансфермаркета для футбольных клубов в «Рухе» не будет. Это и для украинских клубов, которые думают, что за 3 рубля могут выкупить какого-то игрока. Так не будет.

Мы будем воспитывать футболистов и очень дорого продавать в клубы, которые готовы за них платить. Игрок, которого мы воспитали, будет совсем на другом уровне и будет получать совсем другую зарплату».