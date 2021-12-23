«Ливерпуль» в серии пенальти выбил «Лестер» з Кубка лиги, проигрывая 1:3 во втором тайме
Будет дерби. Известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка лиги
Между собой сыграют две лондонские команды
08:55
Фото: EFL
Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка лиги сезона 2021/22.
В 1/2 финала нас ждет лондонское дерби, сообщает BBC. До этой стадии турнира дошли три команды из Лондона.
«Арсенал» – «Ливерпуль»
«Челси» – «Тоттенхэм»
Игры пройдут в один день – 3 января.
«Ливерпуль» лишь в серии пенальти сумел пройти в полуфинал.
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