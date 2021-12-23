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Будет дерби. Известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка лиги

Между собой сыграют две лондонские команды
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:55
Будет дерби. Известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка лиги
Фото: EFL

Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка лиги сезона 2021/22.

В 1/2 финала нас ждет лондонское дерби, сообщает BBC. До этой стадии турнира дошли три команды из Лондона.

«Арсенал» – «Ливерпуль»

«Челси» – «Тоттенхэм»

Игры пройдут в один день – 3 января.

«Ливерпуль» лишь в серии пенальти сумел пройти в полуфинал.

Андрей Усмонов
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Теги

Арсенал Лондон Ливерпуль Челси Тоттенхэм Кубок Английской лиги

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