Будет новая война? FIFA планирует проводить ЧМ раз в два года, UEFA отчаянно сопротивляется

Главный аргумент – деньги

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Фото - Financial Times

Уже давно не секрет, что движущей силой современного футбола являются деньги. Ради них все – новые турниры, увеличение количества матчей и команд на мировых и континентальных первенствах, а, соответственно, расширение аудитории и спонсорской поддержки. Очень часто все это делается в ущерб зрелищности отдельных матчей, их важности и статусности.

Однако FIFA решила пойти еще дальше и собирается принять очень непопулярное решение (пока что). 20 декабря состоялся онлайн-саммит организации, на котором ее руководство заявило намерение проводить чемпионат мира раз не в четыре, а в два года. По предварительным подсчетам, это должно приносить дополнительные 4,4 миллиарда долларов. Весь план изложен на 700 страницах, он был разослан всем членам FIFA.

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«Независимые эксперты сообщили нам, что проведение чемпионата мира раз в два года принесет в совокупности дополнительные 4,4 миллиарда долларов дохода от первого четырехлетнего цикла, при этом эти средства будут распределены между нашими 211 членскими ассоциациями», – сказал президент FIFA Джанни Инфантино.

Главная причина, по которой это предложение должно быть заманчивым для ассоциаций, – увеличение их финансирования до 9 миллионов долларов (сразу на 50%) в среднем за четырехлетний цикл.

«Дополнительный доход потенциально позволит увеличить финансирование на одного члена ФИФА с 6 млн до 25 млн долларов за первый четырехлетний цикл. Наша цель – помочь сократить разрыв между членами ФИФА и дать как можно большему количеству ассоциаций более реальные шансы выступать на мировой арене», – добавил Инфантино.

Джанни Инфантино / Фото - beIN SPORTS Джанни Инфантино / Фото - beIN SPORTS

Группа OpenEconomics провела более подробное исследование и выяснила, что чемпионат мира, проводимый раз в два года, поспособствует приросту мирового валового внутреннего продукта на 180 миллиардов долларов, и дополнительно создаст два миллиона рабочих мест.

Одним из самых жестких противников этой идеи FIFA является UEFA, позицию которого поддержал еще и CONMEBOL. Опираясь на исследование консалтинговой фирмы Oliver & Ohlbaum, Союз отметил, что за четырехлетний цикл доходы европейских ассоциаций могут упасть на 2,5-3 миллиарда евро в зависимости от того, сколько будет квалификационных окон – два или одно.

Также негативные последствия, по мнению UEFA, будут и для игроков, и для болельщиков.

«Удвоение числа финальных турниров противоречит заявленной цели разгрузить насыщенный календарь для игроков. Получается, каждый сезон будет заканчиваться чемпионатом мира или континента. Если проводить турниры такой интенсивности каждый год, это приведет к психическому и физическому истощению игроков. Тем более, ФИФА предлагает объединить отборочные матчи в один или два длинных блока. Игрокам фактически придется проводить за сезон еще один дополнительный турнир или даже два. Если участить финальные турниры и сократить отборочные, игрокам с наиболее загруженным графиком придется играть еще больше, а в календаре у остальных окажется меньше матчей. То же произойдет со сборными. Команды, которые не выйдут в финальный турнир, станут проводить меньше матчей и потеряют регулярный контакт с фан-базой, так как подолгу не будут выступать перед своими болельщиками», – сказано в сообщении.

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CONMEBOL вообще заявила, что, в случае перехода на систему проведения чемпионата мира раз в два года, сборные из этой конфедерации откажутся от выступлений на мировых первенствах.

Пока что полную поддержку идеи FIFA высказала Африканская конфедерация футбола, CONCACAF, Азиатская конфедерация и конфедерация футбола Океании взяли паузу на консультации по этому вопросу.

По поводу предлагаемых изменений высказал беспокойство и Международный олимпийский комитет.

Руководитель отдела глобального развития футбола FIFA Арсен Венгер, при участии которого происходило формирование календарного плана матчей в случае перехода на новую схему, признал, что идея наталкивается на серьезное сопротивление.

«Мы сталкиваемся с противодействием, но я сожалею о том, что 90 процентов сопротивления – это просто эмоции, а не факты. Мы должны преодолеть этот страх. Большинство эмоций, с которыми мы сталкиваемся, основаны на страхе потерять контроль над внутренними турнирами. Сейчас есть спрос со стороны молодых фанатов и потребность общества в значимых мероприятиях. Если мы не создадим их, их создаст другой вид спорта».

Главная идея Венгера – сокращение количества матчей и перелетов, а также обеспечение проведения игр с повышенной значимостью. Планируется, что в рамках одного года будет месячное окно для квалификационных матчей, а не несколько международных пауз, как это есть сейчас. Соответственно, календарь и на клубном уровне придется менять основательно.

Джанни Инфантино и Арсен Венгер / Фото - The Guardian Джанни Инфантино и Арсен Венгер / Фото - The Guardian

Несмотря на критику и сопротивление, Инфантино уверен, что большинство уже сейчас готовы поддержать изменения. Уже в ближайшее время FIFA планирует не только перейти на схему проведения чемпионатов мира раз в два года, но и сразу же согласовать календарь международных матчей. Текущее расписание международных матчей среди женских и мужских команд истекает соответственно в 2023 и 2024 годах.

Никаких временных рамок для завершения обсуждения нового календаря Инфантино не озвучил, но ожидается, что дальнейшие консультации с ассоциациями-членами FIFA будут уже в следующем месяце.

Пока неизвестно, как учащение проведения чемпионатов мира будет согласовываться с континентальными первенствами, в частности, чемпионатами Европы по футболу. Однако беспокойство UEFA можно понять – в случае проведения и мундиаля, и Евро одним летом, последнее очень пострадает. Однако сейчас кажется, что противодействие идеям FIFA пока очень серьезное, и Венгер не прав, что аргументов у оппонентов нет. Как раз у FIFA он только один – это деньги. В мировом футболе назревает очередная война за ресурсы. Весной этого года Суперлига ее очень быстро проиграла, у FIFA на победу шансов намного больше.