Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 15
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (3 события из 5) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Дженоа - Аталанта -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:30 Севилья - Барселона -:- Запланирован
Футбол (15 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Сент-Этьен - Нант -:- Запланирован
22:00 Бордо - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лорьян - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Марсель - Реймс -:- Запланирован
22:00 Монпелье - Анже -:- Запланирован
22:00 Лион - Мец -:- Запланирован
22:00 Монако - Ренн -:- Запланирован
22:00 Ницца - Ланс -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
17:30 Венеция - Лацио -:- Запланирован
19:30 Интер - Торино -:- Запланирован
19:30 Рома - Сампдория -:- Запланирован
21:45 Эмполи - Милан -:- Запланирован
21:45 Наполи - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Гранада - Атлетико -:- Запланирован
22:30 Атлетик - Реал -:- Запланирован

Будет новая война? FIFA планирует проводить ЧМ раз в два года, UEFA отчаянно сопротивляется

Главный аргумент – деньги
Футбол В мире
11:47
Будет новая война? FIFA планирует проводить ЧМ раз в два года, UEFA отчаянно сопротивляется Тема дня
Фото - Financial Times

Уже давно не секрет, что движущей силой современного футбола являются деньги. Ради них все – новые турниры, увеличение количества матчей и команд на мировых и континентальных первенствах, а, соответственно, расширение аудитории и спонсорской поддержки. Очень часто все это делается в ущерб зрелищности отдельных матчей, их важности и статусности.

Однако FIFA решила пойти еще дальше и собирается принять очень непопулярное решение (пока что). 20 декабря состоялся онлайн-саммит организации, на котором ее руководство заявило намерение проводить чемпионат мира раз не в четыре, а в два года. По предварительным подсчетам, это должно приносить дополнительные 4,4 миллиарда долларов. Весь план изложен на 700 страницах, он был разослан всем членам FIFA.

Фото - FIFA
Фото - FIFA

«Независимые эксперты сообщили нам, что проведение чемпионата мира раз в два года принесет в совокупности дополнительные 4,4 миллиарда долларов дохода от первого четырехлетнего цикла, при этом эти средства будут распределены между нашими 211 членскими ассоциациями», – сказал президент FIFA Джанни Инфантино.

Главная причина, по которой это предложение должно быть заманчивым для ассоциаций, – увеличение их финансирования до 9 миллионов долларов (сразу на 50%) в среднем за четырехлетний цикл.

«Дополнительный доход потенциально позволит увеличить финансирование на одного члена ФИФА с 6 млн до 25 млн долларов за первый четырехлетний цикл.

Наша цель – помочь сократить разрыв между членами ФИФА и дать как можно большему количеству ассоциаций более реальные шансы выступать на мировой арене», – добавил Инфантино.

Джанни Инфантино / Фото - beIN SPORTS
Джанни Инфантино / Фото - beIN SPORTS

Группа OpenEconomics провела более подробное исследование и выяснила, что чемпионат мира, проводимый раз в два года, поспособствует приросту мирового валового внутреннего продукта на 180 миллиардов долларов, и дополнительно создаст два миллиона рабочих мест.

Одним из самых жестких противников этой идеи FIFA является UEFA, позицию которого поддержал еще и CONMEBOL. Опираясь на исследование консалтинговой фирмы Oliver & Ohlbaum, Союз отметил, что за четырехлетний цикл доходы европейских ассоциаций могут упасть на 2,5-3 миллиарда евро в зависимости от того, сколько будет квалификационных окон – два или одно.

Также негативные последствия, по мнению UEFA, будут и для игроков, и для болельщиков.

«Удвоение числа финальных турниров противоречит заявленной цели разгрузить насыщенный календарь для игроков. Получается, каждый сезон будет заканчиваться чемпионатом мира или континента. Если проводить турниры такой интенсивности каждый год, это приведет к психическому и физическому истощению игроков. Тем более, ФИФА предлагает объединить отборочные матчи в один или два длинных блока. Игрокам фактически придется проводить за сезон еще один дополнительный турнир или даже два.

Если участить финальные турниры и сократить отборочные, игрокам с наиболее загруженным графиком придется играть еще больше, а в календаре у остальных окажется меньше матчей. То же произойдет со сборными. Команды, которые не выйдут в финальный турнир, станут проводить меньше матчей и потеряют регулярный контакт с фан-базой, так как подолгу не будут выступать перед своими болельщиками», – сказано в сообщении.

Фото - Eurosport
Фото - Eurosport

CONMEBOL вообще заявила, что, в случае перехода на систему проведения чемпионата мира раз в два года, сборные из этой конфедерации откажутся от выступлений на мировых первенствах.

Пока что полную поддержку идеи FIFA высказала Африканская конфедерация футбола, CONCACAF, Азиатская конфедерация и конфедерация футбола Океании взяли паузу на консультации по этому вопросу.

По поводу предлагаемых изменений высказал беспокойство и Международный олимпийский комитет.

Руководитель отдела глобального развития футбола FIFA Арсен Венгер, при участии которого происходило формирование календарного плана матчей в случае перехода на новую схему, признал, что идея наталкивается на серьезное сопротивление.

«Мы сталкиваемся с противодействием, но я сожалею о том, что 90 процентов сопротивления – это просто эмоции, а не факты.

Мы должны преодолеть этот страх. Большинство эмоций, с которыми мы сталкиваемся, основаны на страхе потерять контроль над внутренними турнирами.

Сейчас есть спрос со стороны молодых фанатов и потребность общества в значимых мероприятиях. Если мы не создадим их, их создаст другой вид спорта».

Главная идея Венгера – сокращение количества матчей и перелетов, а также обеспечение проведения игр с повышенной значимостью. Планируется, что в рамках одного года будет месячное окно для квалификационных матчей, а не несколько международных пауз, как это есть сейчас. Соответственно, календарь и на клубном уровне придется менять основательно.

Джанни Инфантино и Арсен Венгер / Фото - The Guardian
Джанни Инфантино и Арсен Венгер / Фото - The Guardian

Несмотря на критику и сопротивление, Инфантино уверен, что большинство уже сейчас готовы поддержать изменения. Уже в ближайшее время FIFA планирует не только перейти на схему проведения чемпионатов мира раз в два года, но и сразу же согласовать календарь международных матчей. Текущее расписание международных матчей среди женских и мужских команд истекает соответственно в 2023 и 2024 годах.

Никаких временных рамок для завершения обсуждения нового календаря Инфантино не озвучил, но ожидается, что дальнейшие консультации с ассоциациями-членами FIFA будут уже в следующем месяце.

Пока неизвестно, как учащение проведения чемпионатов мира будет согласовываться с континентальными первенствами, в частности, чемпионатами Европы по футболу. Однако беспокойство UEFA можно понять – в случае проведения и мундиаля, и Евро одним летом, последнее очень пострадает. Однако сейчас кажется, что противодействие идеям FIFA пока очень серьезное, и Венгер не прав, что аргументов у оппонентов нет. Как раз у FIFA он только один – это деньги. В мировом футболе назревает очередная война за ресурсы. Весной этого года Суперлига ее очень быстро проиграла, у FIFA на победу шансов намного больше.

Александр Черненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

FIFA UEFA Джанни Инфантино Арсен Венгер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

С 2024-го года Кубок Африки могут проводить осенью
С 2024-го года Кубок Африки могут проводить осенью
Футбол В мире
09:17
Венгер – о ЧМ каждые два года: «Все будут только в плюсе»
Венгер – о ЧМ каждые два года: «Все будут только в плюсе»
Футбол Чемпионат мира по футболу
20 декабря 22:40
Дело в деньгах. Президент FIFA не скрывает истинных мотивов проведения ЧМ каждые два года
Дело в деньгах. Президент FIFA не скрывает истинных мотивов проведения ЧМ каждые два года
Футбол В мире
20 декабря 20:54
1
Месси и Роналду не попали в символическую команду группового этапа Лиги чемпионов
Месси и Роналду не попали в символическую команду группового этапа Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
14 декабря 16:10
Известна дата, когда определятся соперники сборной Украины в Лиге наций
Известна дата, когда определятся соперники сборной Украины в Лиге наций
Футбол Лига наций UEFA
14 декабря 13:03
«Реал» был против полноценной повторной жеребьевки Лиги чемпионов
«Реал» был против полноценной повторной жеребьевки Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
13 декабря 20:42

Новости: Футбол

Шаран подтвердил, что провел переговоры с «Минаем»
Шаран подтвердил, что провел переговоры с «Минаем»
Украинская Премьер-лига
16:34
Артета: «Мартинелли не боится рисковать – это то, что мне в нем нравится»
Артета: «Мартинелли не боится рисковать – это то, что мне в нем нравится»
Премьер-Лига (Англия)
15:59
«Дженоа» Шевченко может усилиться полузащитником «Милана»
«Дженоа» Шевченко может усилиться полузащитником «Милана»
Серия А (Италия)
15:35
Чемпионат Италии. «Дженоа» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Чемпионат Италии. «Дженоа» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
15:10
Зинченко – лучший игрок «Ман Сити» в сезоне по среднему числу перехватов за матч
Зинченко – лучший игрок «Ман Сити» в сезоне по среднему числу перехватов за матч
Украинские легионеры
15:02
Марсьяль готов отказаться от перехода в «Барселону» или «Ювентус» ради менее именитой команды
Марсьяль готов отказаться от перехода в «Барселону» или «Ювентус» ради менее именитой команды
Премьер-Лига (Англия)
14:59
Одноклубник Малиновского в шутку назвал украинца дерьмовым игроком. И сразу же признал – Руслан феномен
Одноклубник Малиновского в шутку назвал украинца дерьмовым игроком. И сразу же признал – Руслан феномен
Серия А (Италия)
14:48
В «Карпатах» опровергли переход Хачериди
В «Карпатах» опровергли переход Хачериди
Украинская Премьер-лига
14:40
Малиновский рекомендует Ярмоленко перебраться в Серию А
Малиновский рекомендует Ярмоленко перебраться в Серию А
Серия А (Италия)
14:27
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
156
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
51
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
13
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости