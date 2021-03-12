Будковский: «Хочется взять очки с «Шахтером» – одной из лучших команд Украины и Европы»

Нападающий «Десны» Филипп Будковский поделился ожиданиями от матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера». Футболист настроен взять очки в поединке 14 марта.

Сейчас всем командам, которые находятся в верхней части турнирной таблице нельзя терять очки. Но я не могу сказать, что матч против «Шахтера» для нас решающий, потому что впереди много матчей и борьба будет в каждом поединке.

Для нас важна каждая игра, мы будем выходить и отдаваться полностью, чтобы брать очки. «Шахтер» – одна из лучших команд Украины и Европы, конечно хочется их обыграть. Будем настраиваться, выходить на поле и там уже все будет зависеть от нас.