Белик: «Не хочется думать, что для «Шахтера» все закончилось в ЛЕ»
Будковский: «Хочется взять очки с «Шахтером» – одной из лучших команд Украины и Европы»
Форвард «Десны» поделился ожиданиями от матча 18-го тура УПЛ
Филипп Будковский / Фото - TSN
Нападающий «Десны» Филипп Будковский поделился ожиданиями от матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера». Футболист настроен взять очки в поединке 14 марта.
Всегда приятно после побед готовиться к следующим играм. В каждом матче мы выходим добывать положительный результат. Конечно же, и с «Шахтером» хочется взять очки.Ранее «Десна» презентовала новый клубный талисман.
Сейчас всем командам, которые находятся в верхней части турнирной таблице нельзя терять очки. Но я не могу сказать, что матч против «Шахтера» для нас решающий, потому что впереди много матчей и борьба будет в каждом поединке.
Для нас важна каждая игра, мы будем выходить и отдаваться полностью, чтобы брать очки. «Шахтер» – одна из лучших команд Украины и Европы, конечно хочется их обыграть. Будем настраиваться, выходить на поле и там уже все будет зависеть от нас.
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