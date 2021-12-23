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Будковский: «Хотел остаться в «Десне». Новый контракт не предлагали»

Форвард узнал об уходе из интернета
Футбол Украинская Премьер-лига
12:48
Будковский: «Хотел остаться в «Десне». Новый контракт не предлагали»
Фото: ФК Десна

Нападающий Филипп Будковский признался, что не хотел уходить из «Десны».

«Контракт действовал до 31 декабря этого года. Но то, что объявили об этом, я тоже узнал из сообщений в Интернете.

Предлагали ли остаться в «Десне»? Нет, таких разговоров не было, не общались насчет продления. В «Десне» я провел немало времени. Отыграл два года. Знал всех ребят, коллектив подобрался у нас отличный. Болельщики у «Десны» тоже великолепные. Конечно, мне хотелось продолжить карьеру тут, на одном месте. Потому что было комфортно. Но так складывается футбольная жизнь, что надо двигаться дальше».


Форвард отыграл два года за команду.

Близок к уходу и полузащитник Владислав Калитвинцев.

Источник: Meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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Десна Филипп Будковский

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