Будковский: «Хотел остаться в «Десне». Новый контракт не предлагали»

Фото: ФК Десна

Нападающий Филипп Будковский признался, что не хотел уходить из «Десны».

Предлагали ли остаться в «Десне»? Нет, таких разговоров не было, не общались насчет продления. В «Десне» я провел немало времени. Отыграл два года. Знал всех ребят, коллектив подобрался у нас отличный. Болельщики у «Десны» тоже великолепные. Конечно, мне хотелось продолжить карьеру тут, на одном месте. Потому что было комфортно. Но так складывается футбольная жизнь, что надо двигаться дальше».