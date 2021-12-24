Будковский: «Мне было комфортно в «Десне», но так складывается футбольная жизнь»
Нападающий Филипп Будковский высказался о своем уходе из «Десны».
- Как сам считаешь, уже пришел момент прощаться с «Десной»?
– Скажем так, в «Десне» я тоже провел немало времени. Отыграл два года. Знал всех ребят, коллектив подобрался у нас отличный. Болельщики у «Десны» тоже великолепные.
Конечно, мне хотелось продолжить карьеру тут, на одном месте. Потому что было комфортно. Но так складывается футбольная жизнь, что надо двигаться дальше.
- Александр Рябоконь какой тренер – демократ?
– Любит дисциплину. Ничего плохого тоже не могу сказать о нем. Он создал классный коллектив, который мне очень нравился. После последней игры попрощались, подали друг другу руки и договорились, что встретимся на футбольном поле
Будковский провел в «Десне» два сезона.
Ранее сообщалось, что Владислав Калитвинцев также покинет команду из Чернигова.
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