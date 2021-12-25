Будковский: «Мне было комфортно в «Десне», но так складывается футбольная жизнь»
Будковский назвал матчи за «Десну», которые запомнились по-особенному
Ранее форвард покинул черниговский клуб
Филипп Будковский / ФК Десна
Нападающий Филипп Будковский вспомнил особые матчи в футболке «Десны». Ранее форвард покинул черниговский клуб.
Много было хороших эмоций, хороших результатов. Команда впервые сыграла в еврокубках. Увы, так складывается футбольная жизнь. Надо сохранить эти воспоминания и двигаться дальше. Сделать новый шаг в карьере.
Особые матчи? Много матчей было. Можно вспомнить удачные игры с «Динамо», с «Шахтером», игру за третье место с «Зарей». Где-то иногда чего-то не хватало, иногда показывали, на мой взгляд, добротный футбол высокого качества. У меня остались только позитивные эмоции и воспоминания о периоде выступлений в «Десне».
Будковский также сообщил, что в «Десне» ему не предложили новый контракт.
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