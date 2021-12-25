Будковский назвал матчи за «Десну», которые запомнились по-особенному

Филипп Будковский / ФК Десна

Нападающий Филипп Будковский вспомнил особые матчи в футболке «Десны». Ранее форвард покинул черниговский клуб.

Особые матчи? Много матчей было. Можно вспомнить удачные игры с «Динамо», с «Шахтером», игру за третье место с «Зарей». Где-то иногда чего-то не хватало, иногда показывали, на мой взгляд, добротный футбол высокого качества. У меня остались только позитивные эмоции и воспоминания о периоде выступлений в «Десне».