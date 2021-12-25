Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняПеле – король не только футбола. Недавно ему удалили опухоль – он не унывает, а только мотивирует других

Будковский назвал матчи за «Десну», которые запомнились по-особенному

Ранее форвард покинул черниговский клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
14:58
Будковский назвал матчи за «Десну», которые запомнились по-особенному
Филипп Будковский / ФК Десна

Нападающий Филипп Будковский вспомнил особые матчи в футболке «Десны». Ранее форвард покинул черниговский клуб.

Много было хороших эмоций, хороших результатов. Команда впервые сыграла в еврокубках. Увы, так складывается футбольная жизнь. Надо сохранить эти воспоминания и двигаться дальше. Сделать новый шаг в карьере.

Особые матчи? Много матчей было. Можно вспомнить удачные игры с «Динамо», с «Шахтером», игру за третье место с «Зарей». Где-то иногда чего-то не хватало, иногда показывали, на мой взгляд, добротный футбол высокого качества. У меня остались только позитивные эмоции и воспоминания о периоде выступлений в «Десне».

Будковский также сообщил, что в «Десне» ему не предложили новый контракт.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Филипп Будковский Десна

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Будковский: «Мне было комфортно в «Десне», но так складывается футбольная жизнь»
Будковский: «Мне было комфортно в «Десне», но так складывается футбольная жизнь»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 декабря 07:57
Названы условия, при которых игрок «Шахтера» и несколько лидеров не уйдут из «Десны»
Названы условия, при которых игрок «Шахтера» и несколько лидеров не уйдут из «Десны»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 декабря 19:36
Экс-тренер «Александрии»: «Когда «Шахтер» забил победный мяч «горожанам», радовался, словно выиграл УПЛ»
Экс-тренер «Александрии»: «Когда «Шахтер» забил победный мяч «горожанам», радовался, словно выиграл УПЛ»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 декабря 18:01
Будковский: «Хотел остаться в «Десне». Новый контракт не предлагали»
Будковский: «Хотел остаться в «Десне». Новый контракт не предлагали»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 декабря 12:48
Форвард «Десны»: «В клубе все потихоньку выплачивают, долги закрывают»
Форвард «Десны»: «В клубе все потихоньку выплачивают, долги закрывают»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 декабря 11:50
Калитвинцев может перейти в команду, где тренирует его отец
Калитвинцев может перейти в команду, где тренирует его отец
Футбол Украинская Премьер-лига
22 декабря 19:47

Новости: Футбол

Кроме Миколенко «Эвертон» хочет подписать игрока сборной России
Кроме Миколенко «Эвертон» хочет подписать игрока сборной России
Премьер-Лига (Англия)
17:22
«Шахтер» отказал клубу АПЛ в покупке Мудрика
«Шахтер» отказал клубу АПЛ в покупке Мудрика
Украинская Премьер-лига
16:33
Довбик: «Разговаривал с игроками о переходе в «Динамо»
Довбик: «Разговаривал с игроками о переходе в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
16:26
Пеле – король не только футбола. Недавно ему удалили опухоль – он не унывает, а только мотивирует других
Тема дня
Пеле – король не только футбола. Недавно ему удалили опухоль – он не унывает, а только мотивирует других
В мире
15:51
«Челси» и «Ювентус» сразятся за игрока «Монако»
«Челси» и «Ювентус» сразятся за игрока «Монако»
Лига 1 (Франция)
15:47
Португальский скаут: «Спасибо, «Шахтер», спасибо, Украина! Это были замечательные 3,5 сезона»
Португальский скаут: «Спасибо, «Шахтер», спасибо, Украина! Это были замечательные 3,5 сезона»
Украинская Премьер-лига
15:40
Будковский назвал матчи за «Десну», которые запомнились по-особенному
Будковский назвал матчи за «Десну», которые запомнились по-особенному
Украинская Премьер-лига
14:58
Юрий Вирт назвал главную проблему «Вереса» в сезоне
Юрий Вирт назвал главную проблему «Вереса» в сезоне
Украинская Премьер-лига
14:52
Рыкун объяснил, почему «Шахтер» завоюет «золото», а «Днепр-1» – «бронзу»
Рыкун объяснил, почему «Шахтер» завоюет «золото», а «Днепр-1» – «бронзу»
Украинская Премьер-лига
14:36
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
10
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
26
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
24
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости