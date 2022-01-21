«Полесье» Калитвинцева подписало контракт с экс-игроком «Шахтера»
Будковский: «Перед собой в «Полесье» буду ставить максимальную задачу – забивать в каждом матче»
Форвард – о переходе в Первую лигу
Фото: Полесье
Нападающий Филипп Будковский назвал свою цель в «Полесье» в Первой лиге. Слова игрока приводит пресс-служба клуба.
«Конкуренция есть в каждой команде, куда бы ты ни пришел. Есть один, два, три, четыре нападающих, поэтому это нормально. Есть общение, все друг с другом разговаривают.
Это же командный вид спорта. Кто-то играет, кто-то – нет, кто-то может быть сильнее. Друг друга только поддерживать нужно и выходить на футбольное поле в хорошем настроении.
Перед собой буду ставить максимальную задачу – забивать в каждом матче. Если я буду забивать в каждом матче, то и положительный результат будет».
Будковский достался клубу бесплатно, перейдя из «Десны» свободным агентом.
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