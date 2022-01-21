Будковский: «Перед собой в «Полесье» буду ставить максимальную задачу – забивать в каждом матче»

Фото: Полесье

Нападающий Филипп Будковский назвал свою цель в «Полесье» в Первой лиге. Слова игрока приводит пресс-служба клуба.

Это же командный вид спорта. Кто-то играет, кто-то – нет, кто-то может быть сильнее. Друг друга только поддерживать нужно и выходить на футбольное поле в хорошем настроении.

Перед собой буду ставить максимальную задачу – забивать в каждом матче. Если я буду забивать в каждом матче, то и положительный результат будет».