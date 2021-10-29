Будковский ждет предложения от «Ворсклы»

Форвард хочет бороться за призовые места

Фото: ФК Десна

Нападающий «Десны» Филипп Будковский признался, что не против перейти в полтавскую «Ворсклу».

«На данный момент конкретного разговора на эту тему не было, на контакт со мной никто не выходил. Разговор был летом, но очень быстро все закончилось, поскольку надо было в этом контексте решать финансовый вопрос, бесплатно меня отпускать тогда никто не хотел. Привлекает ли меня вариант с «Ворсклой»? Конечно, почему нет? Команда борется за призовые места, соответственно, этот вариант мне интересен».

В «Десне» Будковский проводит третий сезон. Он также выступал за «Шахтер» и «Зарю» в УПЛ.