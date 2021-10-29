Будковский – о своем будущем: «Откроется трансферное окно – будет видно»
Будковский ждет предложения от «Ворсклы»
Форвард хочет бороться за призовые места
29 октября 13:19
Фото: ФК Десна
Нападающий «Десны» Филипп Будковский признался, что не против перейти в полтавскую «Ворсклу».
«На данный момент конкретного разговора на эту тему не было, на контакт со мной никто не выходил. Разговор был летом, но очень быстро все закончилось, поскольку надо было в этом контексте решать финансовый вопрос, бесплатно меня отпускать тогда никто не хотел.
Привлекает ли меня вариант с «Ворсклой»? Конечно, почему нет? Команда борется за призовые места, соответственно, этот вариант мне интересен».
В «Десне» Будковский проводит третий сезон. Он также выступал за «Шахтер» и «Зарю» в УПЛ.
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