Зидан: «Как я мог сказать своим игрокам, что я покидаю команду на данной стадии сезона?»
Будущее Зидана в «Реале» определиться на следующей неделе
Тренер «сливочных» встретится с президентом клуба
20 мая 19:55
Зинедин Зидан / фото - Getty Images
На следующей неделе главный тренер «Реала» Зинедин Зидан встретится с президентом клуба Флорентино Пересом, сообщает AS.
По информации источника, именно после этой встречи француз сообщит менеджеру о своих намерениях и объявит, уйдет ли он из клуба в межсезонье.
Напомним, следующим тренером «Реала», вероятнее всего, станет Массимилиано Аллегри.
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