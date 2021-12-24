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Буффон: «Доннарумма может обойти лучших вратарей мира в течение года»

43-летний вратарь также назвал, кого он считает таковыми
Футбол В Европе
10:54
Буффон: «Доннарумма может обойти лучших вратарей мира в течение года»
Джанлуиджи Доннарумма / Фото: Twitter

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон назвал лучших вратарей мира и высказался о потенциале вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы. Его слова приводит Calciomercato

«Облак, Куртуа, Доннарумма, Нойер, тер Штеген и Навас являются лучшими вратарями мира. Я ставлю их всех на один уровень, но Джанлуиджи может обойти остальных буквально в течение года. У него есть необходимый потенциал».

Напомним, Буффон заявил, что не намерен завершать карьеру в 43.

Петр Приходько
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Теги

Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Доннарумма

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