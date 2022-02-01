Кривцов: «У нас в «Шахтере» все вакцинировались»
Буффон: «Единственной командой на постсоветском пространстве, в которую я мог перейти, был «Шахтер»
Легендарный голкипер общался с Луческу о возможном трансфере
01 февраля 12:32
Джанлуиджи Буффон / Фото: Getty Images
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сообщил, что мог оказаться в донецком «Шахтере».
«Единственной командой на постсоветском пространстве, с которой я разговаривал напрямую, был донецкий «Шахтер». В 2015 или 2016 году. Мы и с Луческу поговорили. Это был опыт, который мне казался привлекательным. Против «Шахтера» я играл с «Ювентусом». Это конкурентоспособная команда, которая играет в Лиге чемпионов. Да, может быть, ей трудно пройти стадию 1/8, но это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков. Они играют в Лиге чемпионов и могут вылететь в первом раунде плей-офф, а могут дойти до финала. А меня это и интересует. Мне неинтересно играть в самой сильной команде, потому что, вероятно, в лучшей команде я уже играл, наверное, год. Это было в «Юве» в 2005 году — наша сильнейшая команда. Мне интересно играть за тех, кто борется за титулы и может их выиграть. Чтобы я знал, что если я туда попаду, мы сможем немалого добиться».
Ранее была информация, что Буффон может продолжить карьеру в России.
Комментарии 0