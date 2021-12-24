Буффон: «Если бы я выиграл Лигу чемпионов – уже завершил бы карьеру»

Вратарь заявил, что в нем живет соревновательный дух

Джанлуиджи Буффон / Фото: Twitter

43-летний голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал, почему до сих пор не завершил игровую карьеру. Слова вратаря приводит Football Italia.

«Тот факт, что я не выиграл Лигу чемпионов, сохраняет во мне соревновательный дух. Я остаюсь в форме, и уважаю свою профессию за это. Может быть, если бы я выиграл Лигу чемпионов, то уже завершил бы карьеру, потому что больше не осталось бы важной цели, которой бы я не достиг».

Ранее Буффон рассказал, где он хотел бы поиграть после «Пармы».