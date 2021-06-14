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Буффон намекнул на переход в «Парму»

Вратарь вернется в клуб
Футбол Серия А (Италия)
16:10
Буффон намекнул на переход в «Парму»
Фото: bein sports

Вратарь Джанлуиджи Буффон намекнул Sport Mediaset, где продолжит свою карьеру после ухода из «Ювентуса».

«Есть команды, которые сделали многое для меня в начале моего футбольного пути. Подобные предложения бьют прямиком в мои симпатии к ним, поэтому отказаться я не имею морального права.

Я точно знаю, что хочу получить в завершении своей карьеры, а сейчас занимаюсь только тем, что ставлю на чаши весов различные варианты развития событий. Что, в конечном итоге, окажется для меня важнее — то и выберу. Мой агент присоединится ко мне уже завтра, поэтому в течение трех-четырех дней вы все узнаете».

Ожидается, что это будет «Парма», которая вылетела из Серии А.

Андрей Усмонов
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Теги

Парма Джанлуиджи Буффон

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