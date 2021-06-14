Так и не выиграет ЛЧ. Буффон вернется в «Парму» спустя 20 лет
Буффон намекнул на переход в «Парму»
Вратарь вернется в клуб
16:10
Фото: bein sports
Вратарь Джанлуиджи Буффон намекнул Sport Mediaset, где продолжит свою карьеру после ухода из «Ювентуса».
«Есть команды, которые сделали многое для меня в начале моего футбольного пути. Подобные предложения бьют прямиком в мои симпатии к ним, поэтому отказаться я не имею морального права.
Я точно знаю, что хочу получить в завершении своей карьеры, а сейчас занимаюсь только тем, что ставлю на чаши весов различные варианты развития событий. Что, в конечном итоге, окажется для меня важнее — то и выберу. Мой агент присоединится ко мне уже завтра, поэтому в течение трех-четырех дней вы все узнаете».
Ожидается, что это будет «Парма», которая вылетела из Серии А.
Комментарии 0