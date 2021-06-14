Буффон намекнул на переход в «Парму»

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Вратарь Джанлуиджи Буффон намекнул Sport Mediaset, где продолжит свою карьеру после ухода из «Ювентуса».

Я точно знаю, что хочу получить в завершении своей карьеры, а сейчас занимаюсь только тем, что ставлю на чаши весов различные варианты развития событий. Что, в конечном итоге, окажется для меня важнее — то и выберу. Мой агент присоединится ко мне уже завтра, поэтому в течение трех-четырех дней вы все узнаете».