Буффон – о решении расстаться с «Ювентусом»: «Наступило время уйти за кулисы, оставив свет на сцене для других»
Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался о своем решении уйти из стана «бьянконери» по окончании нынешнего сезона.
Слова 43-летнего вратаря приводит Football Italia:
Я уверен, что отдал «Юве» весь свой профессионализм, всю свою надежность. Думаю, для клуба я всегда был тем, на которого можно положиться.
Несмотря на то, что моя роль на поле не была центральной, я не воспринимал эти два года как должное. Было непросто адаптироваться. Считаю, что я делал свою работу с большим энтузиазмом. Прежде всего, из уважения к себе. В 43 года я чувствую себя взрослым мужчиной, а взрослый мужчина должен вести себя как таковой, а не как мальчик.
Нелегко понять, что наступило время сделать шаг назад и уйти за кулисы, оставив свет на сцене для других. Для меня это было испытанием, в том числе, чтобы оценить себя как личность. И я счастлив, потому что считаю, что блестяще с ним справился.
Отметим, что Буффон может продолжить карьеру в «Монце».
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