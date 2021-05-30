Буффон: «Раздражало, что мой выход на поле расценивали, как подарок от Пирло»

Легендарный итальянец рассказал о трудностях минувшего сезона

Джанлуиджи Буффон / Фото: juventus.com

Легенда «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который может продолжить карьеру в «Бенфике», рассказал Football Italia о сложностях, которые настигли команду в прошедшем сезоне:



Меня беспокоило то, что энтузиазм команды испарился после первых же неудач. Настоящие болельщики не должны упрекать команду, если она сталкивается с первыми сложностями. Если я болею за «Ювентус», то мои игроки – лучшие на протяжении всего сезона, а не только до февраля. Еще меня раздражало вот что. Были те, кто думал, что я играл против «Барселоны» только потому, что дружу с Андреа Пирло. Мне не нужны подарки. Ощущение, что во мне сомневаются, подтолкнуло меня к уходу из «Ювентуса».

Напомним, что на место Буффона в состав «бьянконери» придет Джанлуиджи Доннарумма.