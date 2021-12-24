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Буффон: «С приходом Роналду «Ювентус» потерял коллективную ДНК»

Туринцы начали строить команду вокруг португальской звезды
Футбол Серия А (Италия)
10:39
Буффон: «С приходом Роналду «Ювентус» потерял коллективную ДНК»
Джанлуиджи Буффон и Криштиану Роналду / фото - Marca

Экс-вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, ныне выступающий за «Парму», рассказал, как приход Криштиану Роналду повлиял на туринский клуб:

«У «Ювентуса» был шанс выиграть Лигу Чемпионов в первый год после приезда Роналду. Вернувшись из ПСЖ, я работал с Криштиану в течение двух лет. Мы хорошо ладили, но думаю, что команда потеряла коллективную ДНК.

«Ювентус» вышел в финал ЛЧ-2017, потому что у нас была опытная команда, которая была единым целым, и конкуренция за место в составе была очень сильной. Мы утратили это из-за Роналду».

После прихода португальца «зебры» не проходили в ЛЧ дальше, чем в стадию 1/4 финала.

В Турине Роналду помог «синьоре» дважды выиграть «скудетто» и Суперкубок Италии, а также один раз выиграть Кубок Италии.

Ранее 43-летний Буффон рассказал, где хочет продолжить карьеру.

Павел Харченко
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Теги

Джанлуиджи Буффон Ювентус Криштиану Роналду

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