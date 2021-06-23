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Буффон: «Я выбрал «Парму», потому что устал быть вторым»

Легендарный вратарь вернулся в родной клуб
Футбол Серия А (Италия)
18:35
Буффон: «Я выбрал «Парму», потому что устал быть вторым»
Джанлуиджи Буффон / Фото: Twitter

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон объяснил, почему решил вернуться в «Парму». Его слова приводит Football Italia.

«У меня было два неплохих предложения, но я не хотел снова становиться заменой, я устал быть вторым. Я делал это в «Ювентусе» из-за привязанности к клубу. Я испытал много эмоций. В конце концов, эмоциональная вовлеченность была единственным способом продолжить играть на высоком уровне.

Я знал, что «Парма» может дать мне то, что не может дать ни одна другая команда. Чувствую себя здесь как дома. Это место, которое я очень люблю».


Ранее стало известно, что Буффон имел предложения из России и Бразилии.

Петр Приходько
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Теги

Джанлуиджи Буффон Парма

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