Бухал перейдет в «Кривбасс»

Защитник сменит клуб

Фото: fco.com.ua

Защитник Глеб Бухал станет игроком «Кривбасса».

Сообщается, что он уже прошел медосмотр в новой команде. О подписании контракта должны объявить до конца дня.

В январе он покинул «Александрию», где провел в этом сезоне лишь два матча.

Была информация, что он может оказаться в «Минае». Впрочем, защитник выбрал «Кривбасс».

Криворожский клуб играет в Первой лиге и идет вторым в таблице.