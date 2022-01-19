Бабич: «Кривбасс» планирует усиление не под Первую лигу, а с прицелом на УПЛ»
Бухал перейдет в «Кривбасс»
Защитник сменит клуб
12:46
Фото: fco.com.ua
Защитник Глеб Бухал станет игроком «Кривбасса».
Сообщается, что он уже прошел медосмотр в новой команде. О подписании контракта должны объявить до конца дня.
В январе он покинул «Александрию», где провел в этом сезоне лишь два матча.
Была информация, что он может оказаться в «Минае». Впрочем, защитник выбрал «Кривбасс».
Криворожский клуб играет в Первой лиге и идет вторым в таблице.
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