Букмекерские котировки на матч «Барселона» – «Динамо»

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Фото: пресс-служба Динамо

Сегодня, 20 октября, «Динамо» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет против «Барселоны».

Несмотря на кризис каталонцев, букмекеры практически не оставляют шансов киевлянам. Вероятность победы «Динамо» оценивается в коэффициенты 11,50, на «Барселону» можно поставить за 1,28.

Но есть и приятная статистика для гостей: во главе «бело-синих» находится Мирча Луческу, который со всеми своими предыдущими командами огорчал «сине-гранатовых».

Напомним, на сайте XSPORT.ua. будет доступна онлайн трансляция матча «Барселона» – «Динамо». Начало – 19:45.