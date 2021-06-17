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Букмекеры не очень верят в сборную Украины в матче с Северной Македонией. Есть ли причины?

Делаем осторожный прогноз на игру
Футбол Прогнозы
11:44
Букмекеры не очень верят в сборную Украины в матче с Северной Македонией. Есть ли причины? Прогноз
Украина была близка к ничьей в матче с Нидерландами / Фото - УАФ

Сборная Украины, несмотря на приличную игру, все же осталась без набранных очков в матче первого тура Евро-2020 против Нидерландов. Трагедии не произошло, и тренерский штаб команды этого не скрывал – многие ожидали, что ситуация сложится подобным образом.

Впереди – пожалуй, важнейшая игра на турнире. Следующим соперником сборной Украины будет Северная Македония, которую сразу после жеребьевки записали в абсолютные аутсайдеры группы, а, значит, потеря очков в матче с этой командой сразу резко занизит шансы, по крайней мере, на второе, а то и на третье место.

Безусловно, такой вариант будет провалом, тем более, что Австрия Северную Македонию уже обыграла, хотя и получилось сделать это с огромным трудом. Абсолютный дебютант Евро является одной из самых загадочных команд турнира и может подпортить нервы любому сопернику.

Фото - УАФ

Футболисты сборной Украины понимают, что перед ними будет стоять непростая задача игры первым номером против отчаянно защищающегося соперника, который, к тому же, будет пытаться убегать в контратаки. Также стоит ожидать и высокого прессинга от македонцев, именно так они организовали единственный гол в ворота австрийцев. Кстати, забил тогда Горан Пандев – 37-летний нападающий по-прежнему является главной звездой своей национальной команды.

Фото - twitter.com/ffmmkd

Андрей Шевченко задолго до матча говорил, что опасается игры против Северной Македонии, и повторил эти же слова на пресс-конференции за день до игры.

«Северная Македония заслуживает уважения, у них свой стиль игры — 5-3-2. В последние несколько лет они обыгрывали топ-команды. Должны быть внимательны на контратаках».

Шевченко понимает, о чем говорит. Весной мы видели несколько матчей против уступающих в классе команд, которые победить не удалось. Финляндия, Казахстан, Бахрейн – везде сборная Украина не забивала больше одного мяча, при этом еще и пропуская.

Главное, чтобы матч против Нидерландов не выбил футболистов из колеи. Шевченко на пресс-конференции сказал, что команда действовала правильно и никаких претензий у него нет, хотя поражение и три пропущенных мяча, решающий из которых, – когда соперник активизировался в концовке – такой себе повод для гордости.

«С такими командами все перекрыть и предугадать невозможно.

Считаю, наша команда все делала правильно, а зрители получили удовольствие. Единственное – нам бы хотелось добиться лучшего результата».

Ярмоленко забил один из лчших голов первого тура Евро / Фото - УАФ

Опасения вызывает, в первую очередь, игра в защите команды Шевченко. Сборная Украины пропускала в 8 из последних 10-ти матчей, но при этом забивала в 11-ти поединках из последних 13-ти, компенсируя эти проблемы нападением, однако не всегда.

Вероятно, в этой встрече Украина также будет много атаковать и постарается забить побольше – на всякий случай. Разница мячей для команд, занявших третье место в группе, будет значить очень много.

Букмекеры, несмотря на очевидный статус фаворита сборной Украины, дают на команду Андрея Шевченко очень осторожный коэффициент – 1,72. Причем за последние сутки он вырос с 1,60, что тоже несколько настораживает.

Северная Македония не такая простая, и атакующего потенциала ей должно хватить для того, чтобы забить один гол, а от команды Шевченко мы ждем, как минимум, два. Матчи в группе C получились самыми результативными в первом туре, предполагаем, что тенденция не поменяется и во втором, а в матче Украина – Северная Македония будет забито не менее трех мячей. Коэффициент на тотал больше 2,5 голов – 2,08.

Матч Украина – Северная Македония состоится сегодня, 17 июня, в Бухаресте. Начало – в 16:00.

Евро-2020. Украина – Северная Македония. Онлайн трансляция

Евро-2020. Украина – Северная Македония. Видео трансляция

Александр Черненко
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Теги

Украина - Северная Македония сборная Украины (футбол) сборная Северной Македонии (футбол) Андрей Шевченко

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