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Букмекеры не сумели определить явного фаворита матча «Шахтер» – «Динамо»

Гранды украинского футбола разыграют Суперкубок страны
Футбол Украинская Премьер-лига
11:48
Букмекеры не сумели определить явного фаворита матча «Шахтер» – «Динамо»
Фото: пресс-служба «Шахтера»

22-го сентября состоится матч за Суперкубок Украины, в котором по традиции сыграют «Шахтер» и «Динамо».

Букмекеры не сумели определить явного фаворита встречи, отдавая лишь небольшое преимущество киевлянам. На «Динамо» можно поставить за коэффициент 2,6, в то же время успех «Шахтера» оценивается в 2,65.

По итогам прошлого сезона «Динамо» выиграло чемпионат и кубок страны, а команды провели между собой три встречи. Киевляне победили в Суперкубке (3:1) и во втором круге УПЛ (1:0). «Шахтер» разгромил «бело-синих» в первом круге чемпионата (3:0).

Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Динамо».

Сергей Остапенко
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