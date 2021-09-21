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Букмекеры не сумели определить явного фаворита матча «Шахтер» – «Динамо»
Гранды украинского футбола разыграют Суперкубок страны
Фото: пресс-служба «Шахтера»
22-го сентября состоится матч за Суперкубок Украины, в котором по традиции сыграют «Шахтер» и «Динамо».
Букмекеры не сумели определить явного фаворита встречи, отдавая лишь небольшое преимущество киевлянам. На «Динамо» можно поставить за коэффициент 2,6, в то же время успех «Шахтера» оценивается в 2,65.
По итогам прошлого сезона «Динамо» выиграло чемпионат и кубок страны, а команды провели между собой три встречи. Киевляне победили в Суперкубке (3:1) и во втором круге УПЛ (1:0). «Шахтер» разгромил «бело-синих» в первом круге чемпионата (3:0).
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