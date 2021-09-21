Букмекеры не сумели определить явного фаворита матча «Шахтер» – «Динамо»

Гранды украинского футбола разыграют Суперкубок страны

Фото: пресс-служба «Шахтера»

22-го сентября состоится матч за Суперкубок Украины, в котором по традиции сыграют «Шахтер» и «Динамо».

Букмекеры не сумели определить явного фаворита встречи, отдавая лишь небольшое преимущество киевлянам. На «Динамо» можно поставить за коэффициент 2,6, в то же время успех «Шахтера» оценивается в 2,65.

По итогам прошлого сезона «Динамо» выиграло чемпионат и кубок страны, а команды провели между собой три встречи. Киевляне победили в Суперкубке (3:1) и во втором круге УПЛ (1:0). «Шахтер» разгромил «бело-синих» в первом круге чемпионата (3:0).

Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Динамо».