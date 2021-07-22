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Букмекеры: «Шахтер» – аутсайдер в выездном матче против «Генка»
3 августа «горняки» стартуют в квалификации Лиги чемпионов
22 июля 19:50
Фото: Футбол 24
Вице-чемпион Украины «Шахтер» небольшой аутсайдер в выездном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Генка».
Победа украинского коллектива оценивается в 2,75, в то же время на «Генк» можно поставить за 2,7.
Матч пройдет 3 августа.
«Шахтер» сыграет с «Генком». Что известно о бельгийской команде.
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