«Заря» подписала защитника «Ворсклы»
Булеца: «Будем исправлять ошибки первой части сезона»
Хавбек «Зари» – о подготовке команды к рестарту
Сергей Булеца / фото - Футбол24
Полузащитник луганской «Зари» Сергей Булеца в эфире программы Футбол News рассказал о подготовке команды к рестарту сезона УПЛ.
«На сборах у нас по две тренировки в день. Первый сбор был очень тяжелым. Мы выполнили много беговой работы и потихоньку выходим на пик. Все тренируются с большим желанием. «Заре» есть над чем работать. В первой части сезона у нас были ошибки, которые мы хотим исправлять».
Напомним, Кочергин отправился с «Зарей» на второй сбор.
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