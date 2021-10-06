Только 4 человека смогут поехать поддержать сборную Украины на матче с Финляндией
Булеца – о матчах с Финляндией и Боснией: «Просто нужно слушать Петракова»
Хавбек назвал самые сложные моменты в предстоящих играх отбора на ЧМ-2022
15:57
Сергей Булеца / Фото - УАФ
Полузащитник сборной Украины Сергей Булеца назвал трудности, с которыми может столкнуться команда в матчах с Финляндией, а также Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022. Слова хавбека приводит пресс-служба УАФ.
Когда тренер тебе доверяет, дает тебе и поиграть чуть-чуть, и уверенность – это очень хорошо для футболиста.
Две тяжелые встречи. Думаю самое трудное в них – это дисциплина, концентрация и просто надо слушать нашего тренера.
Напомним, Булеца уже успел дебютировать за сборную Украины.
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