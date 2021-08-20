Булеца – о старте сезона для «Зари»: «Не ощущаю паники в клубе»

Сергей Булеца / Фото - ФК Заря

Арендованный у «Динамо» полузащитник «Зари» Сергей Булеца оценил старт сезона для луганской команды.

После субботней игры с «Минаем» (1:1), в которой мы потеряли два очка, Виктор Анатольевич не устраивал никаких разносов. Команда старалась придерживаться плана на игру, доминировала, создавала моменты…

Мы до конца верили, что забьем во второй раз, но увы – не хватило самой малости. Реализация, последний пас, последний штрих – то, над чем нужно работать. Тренер говорил именно об этом.