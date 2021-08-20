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Булеца – о старте сезона для «Зари»: «Не ощущаю паники в клубе»

Луганчане набрали четыре очка в четырех матчах УПЛ и крупно уступили «Рапиду» в квалификации ЛЕ
Футбол Украинская Премьер-лига
18:10
Булеца – о старте сезона для «Зари»: «Не ощущаю паники в клубе»
Сергей Булеца / Фото - ФК Заря

Арендованный у «Динамо» полузащитник «Зари» Сергей Булеца оценил старт сезона для луганской команды.

Начало получилось неважным. Тем не менее я не ощущаю какой-либо паники или растерянности в клубе. Тренерский штаб, как и прежде, сосредоточен, сконцентрирован, от него веет уверенностью, которая передается нам.

После субботней игры с «Минаем» (1:1), в которой мы потеряли два очка, Виктор Анатольевич не устраивал никаких разносов. Команда старалась придерживаться плана на игру, доминировала, создавала моменты…

Мы до конца верили, что забьем во второй раз, но увы – не хватило самой малости. Реализация, последний пас, последний штрих – то, над чем нужно работать. Тренер говорил именно об этом.

Напомним, «Заря» набрала четыре очка после четырех туров в УПЛ. Накануне также луганчане разгромно уступили «Рапиду» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы (0:3).

Источник: Футбольный клуб Сергей Стаднюк
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Теги

Заря Сергей Булеца Виктор Скрипник Минай

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