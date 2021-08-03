Булеца близок к переходу в «Зарю»
Булеца: «Во втором тайме против «Ингульца» мы расслабились»
Но «Заря» разгромила соперника со счетом 5:1
3 августа 13:22
Сергей Булеца / Фото: Футбол 24
Хавбек «Зари» Сергей Булеца высказался о победе над «Ингульцом» (5:1).
«Мы настраивались. Знали, что будет тяжело, тем более на выезде. Для нас игра сложилась хорошо в плане результата.
По игре: во втором тайме расслабились, но все равно добились своего результата».
Напомним, Владислав Кочергин, который забил три мяча в ворота «Ингульца», стал лучшим игроком 2-го тура УПЛ.
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