Бундеслига. «Боруссия» Д вырвалась в лидеры, «Лейпциг» снова потерял очки

«Быки» не сумели удержать преимущество над одной из сенсаций сезона

Фото - Боруссия Дортмунд

В восьмом туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» на своем поле обыграла «Майнц», а «Лейпциг» на выезде сыграл вничью с «Фрайбургом».

В самом дебюте встречи «шмелей» вывел вперед Ройс. После перерыва Холанд реализовал пенальти, а ответил ему Буркардт. Однако произошло это уже на последних минутах, и отыграться гости не успели. Норвежский же форвард оформил дубль на четвертой компенсированной минуте.

Также без 11-метрового не обошлось и в параллельном матче. «быков» вперед вывел Форсберг. Однако во второй половине игры Чжон Ву Ен счет сравнял.

«Боруссия» вышла в лидеры в турнирной таблице, но у «Баварии» есть матч в запасе. Скромный «Фрайбург» неожиданно идет четвертым, «Лейпциг» – пока лишь восьмой.

Бундеслига, 8 тур

«Боруссия» Дортмунд – «Майнц» 3:1

Голы: Ройс, 3, Холанд, 54 (пен.), 90+4 – Буркардт, 87

«Боруссия»: Кобель, Менье, Хуммельс (Понграчич, 67), Аканджи, Шульц, Джан (Витцель, 85), Брандт (Вольф, 78), Беллингем, Ройс (Рейньер, 85), Мален (Азар, 67), Холанд.

«Майнц»: Центнер, Белль (Буркардт, 69), Видмер, Ниакате, Лукоки (Аарон Мартин, 46), Тауэр, Боэтиюс, Баррейро (Ли Чжэ Сон, 69), Штах (Папела, 83), Онисиво, Ингвартсен (Хак, 69).

Предупреждения: Шульц, Аканджи – Белль, Ингвартсен, Тауэр, Ниакате

«Фрайбург» – «Лейпциг» 1:1

Голы: Чжон Ву Ен, 63 – Форсберг, 32 (пен.)

«Фрайбург»: Флеккен, Сильдийя, Гульде (Шаллаи, 46; Шаде, 79), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Кайтель, 90), Грифо (Демирович, 90), Чжон Ву Ен (Петерсен, 76), Хелер.

«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Орбан, Симакан, Гвардиол (Анхелиньо, 78), Кампль, Айдара, Собослаи (Мукиеле, 78), Форсберг (Андре Силва, 67), Нкунку, Поульсен.

Предупреждения: Айдара, Гвардиол, Симакан, Мукиеле