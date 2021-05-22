Бундеслига. «Боруссия» и «Бавария» завершили сезон синхронными победами
Завершились все матчи игрового дня в 34-м туре немецкой Бундеслиги.
Синхронные победы добыли дортмундская «Боруссия», «Бавария», «Айнтрахт» и «Майнц». «Шмели», таким образом, завершили сезон в тройке лучших команд.
Дортмундцы оторвались от «Вольфсбурга» в турнирной таблице на три очка из-за поражения конкурента. Также следует отметить, что «Унион» вырвал последнюю путевку в еврокубки в компенсированное время поединка с «Лейпцигом» (2:1).
Бундеслига, 34 тур
«Боруссия» Дортмунд – «Байер» 3:1
Голы: Холанд, 5, 84, Ройс, 51 – Бендер, 89 (пен.)
«Боруссия»: Бюрки, Пишчек (Пасслак, 75), Джан, Аканджи (Хуммельс, 63), Шульц, Дилэйни, Брандт, Дауд (Беллингем, 46), Рейньер (Рейна, 79), Ройс (Санчо, 63), Холанд.
«Байер»: Градецки, Та, Драгович, Бендер (Бендер, 89), Венделл, Арангис (Баумгартлингер, 89), Демирбай, Грэй, Виртц (Шик, 66), Бельараби (Диаби, 73), Паулиньо (Гедикли, 66).
«Бавария» – «Аугсбург» 5:2
Голы: Гауэлеу, 9 (автогол), Гнабри, 23, Киммих, 33, Коман, 43, Левандовски, 90 – Хан, 67, Нидерлехнер, 71
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг (Хави Мартинес, 61), Люка Эрнандес, Дэвис, Алаба (Толиссо, 73), Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 72), Левандовски, Гнабри (Сане, 60), Коман (Мусиала, 61).
«Аугсбург»: Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Оксфорд, Педерсен (Фрамбергер, 46), Калиджури (Сухи, 46), Хан (Петков, 87), Груэсо, Бенеш, Рихтер (Йенсен, 67), Нидерлехнер (Финнбогасон, 76).
Предупреждения: Люка Эрнандес – Сухи
«Айнтрахт» – «Фрайбург» 3:1
Голы: Андре Силва, 62 (пен.), Туре, 87, Ахе, 90 – Чжон Ву Ен, 76
«Айнтрахт»: Берднер, Хинтереггер, Ильзанкер, Ндика, Чендлер (Туре, 81), Хасебе, Костич (Дурм, 90), Цубер (Баркок, 46), Хрустич (Тута, 75), Камада (Ахе, 81), Андре Силва.
«Фрайбург»: Флеккен, Кюблер (Хелер, 35), Гульде, Линхарт, Гюнтер, Шмид, Грифо (Квон Чхан Хун, 90), Хефлер, Сантамария (Кайтель, 69), Хаберер (Чжон Ву Ен, 70), Петерсен (Демирович, 69).
Предупреждение: Хрустич
«Вольфсбург» – «Майнц» 2:3
Голы: Филипп, 47, Жоао Виктор, 66 – Боэтиюс, 44, Квайсон, 54, Белль, 77
«Вольфсбург»: Перван, Мбабу (Жоао Виктор, 57), Брукс (Зирслебен, 57), Лакруа, Пауло Отавио (Руссийон, 83), Арнольд, Шлагер (Герхардт, 83), Брекало (Гинчек, 69), Филипп, Баку, Вегорст.
«Майнц»: Дамен, да Кошта (Мвене, 81), Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Бросински (Фернандеш, 71), Кор, Боэтиюс (Озтуналы, 81), Баррейро (Латца, 32), Квайсон (Салаи, 71), Онисиво.Предупреждения: Арнольд, Шлагер, Филипп – Баррейро, Белль, Боэтиюс
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