Бунт? Сборная Бразилии отказалась играть в Кубке Америки

Причина – коронавирус в стране

Сборная Бразилии / фото - Getty Images

Сборная Бразилии приняла решение отказаться от выступления на домашнем Кубке Америке. Об этом сообщил портал AS.

По информации источника, игроки бразильской сборной заявили, что не сыграют на турнире. Помимо прочего футболисты пытаются уговорить коллег из других команд выступить против Кубка Америки.

Пока что неизвестны причины такой резкой реакции бразильцев на решение КОНМЕБОЛа. Возможно, дело в обвинениях в сторону Бразилии в коррупции и договорных матчах. Ранее об этом уже заявлял Лионель Месси, за что был отстранен от игр за сборную на три месяца.

Стоит отметить, что изначально турнир должен был состояться в Колумбии и Аргентине, но от проведения матчей в Колумбии отказались из-за политической ситуации в стране, Аргентина же не могла принять игры из-за сложной коронавирусной ситуации.

Напомним, Видаль рискует пропустить Кубок Америки.