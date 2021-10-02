Бурда сыграл в официальном матче впервые с июля 2020-го года

Защитник принял участие в матче молодежных команд «Шахтера» и «Динамо»

Никита Бурда / Фото: УПЛ

Защитник «Динамо» Никита Бурда сыграл в официальном матче впервые с июля 2020-го года, то есть, впервые за 14 месяцев.

Бурда вышел на замену в перерыве матча молодежных команд «Шахтера» и «Динамо» и провел на поле весь второй тайм.

В последний раз Бурда выходил на поле в официальном матче в июле 2020-го года в матче с «Зарей» (3:1).

В сентябре 2020-го года Бурда порвал ахиллово сухожилие в спарринге с «Колосом» и перенес две операции. В общую группу «Динамо» Бурда вернулся месяц назад.

Напомним, «Динамо» и «Шахтер» сыграют в 10-м туре УПЛ уже завтра. Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Шахтер».