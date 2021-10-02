Бурда восстановился от травмы и готов играть

Защитник залечил колено

Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Никита Бурда завершил восстановление после травмы.

27-летний игрок уже тренировался в общей группе команды и провел не одно занятие. Он готов играть.

Ожидается, что главный тренер Мирча Луческу будет постепенно подпускать Бурду к матчам. Он может сыграть против «Шахтера» за молодежную команду.

Свой последний матч Бурда отыграл в июле прошлого года.

Отметим, что перед этим сезоном Никита сменил номер.