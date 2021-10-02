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Бурда восстановился от травмы и готов играть
Защитник залечил колено
2 октября 12:25
Фото: ФК Динамо
Защитник «Динамо» Никита Бурда завершил восстановление после травмы.
27-летний игрок уже тренировался в общей группе команды и провел не одно занятие. Он готов играть.
Ожидается, что главный тренер Мирча Луческу будет постепенно подпускать Бурду к матчам. Он может сыграть против «Шахтера» за молодежную команду.
Свой последний матч Бурда отыграл в июле прошлого года.
Отметим, что перед этим сезоном Никита сменил номер.
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