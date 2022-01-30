Камерун стал первым полуфиналистом Кубка Африки
Буркина-Фасо выбила Тунис из Кубка Африки и вышла в полуфинал
Единственный мяч был забит в первом тайме
Фото: Copa Africa
Буркина-Фасо стала вторым полуфиналистом Кубка Африки, обыграв Тунис.
Единственный мяч оформил Уаттара в конце первого тайма. Благодаря ему сборная вышла в 1/2 финала турнира.
Доигрывала матч Буркина-Фасо в меньшинстве.
Кубок Африки. Четвертьфинал:
Буркина-Фасо – Тунис 1:0
Гол: Д. Уаттара, 45+3
Буркина-Фасо: Коффи – Каборе, С. Уаттара, Тапсоба, Яго – Гира, Туре – Сангаре, Баяла, Д. Уаттара – Д. Уаттара (Конате, 72).
Тунис: Бен-Саид – Дрэгер, Бронн, Ифа, Хаддади (Маалуль, 46) – Слиман (Слити, 46), Схири (Рафья, 84), Лаидуни – Хазри, Жазири (Жебали, 75), Мсакни.
Удаление: Д. Уттара, 83
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