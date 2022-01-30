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Буркина-Фасо выбила Тунис из Кубка Африки и вышла в полуфинал

Единственный мяч был забит в первом тайме
Футбол В мире
07:18
Буркина-Фасо выбила Тунис из Кубка Африки и вышла в полуфинал
Фото: Copa Africa

Буркина-Фасо стала вторым полуфиналистом Кубка Африки, обыграв Тунис.

Единственный мяч оформил Уаттара в конце первого тайма. Благодаря ему сборная вышла в 1/2 финала турнира.

Доигрывала матч Буркина-Фасо в меньшинстве.

Кубок Африки. Четвертьфинал:

Буркина-Фасо – Тунис 1:0

Гол: Д. Уаттара, 45+3

Буркина-Фасо: Коффи – Каборе, С. Уаттара, Тапсоба, Яго – Гира, Туре – Сангаре, Баяла, Д. Уаттара – Д. Уаттара (Конате, 72).

Тунис: Бен-Саид – Дрэгер, Бронн, Ифа, Хаддади (Маалуль, 46) – Слиман (Слити, 46), Схири (Рафья, 84), Лаидуни – Хазри, Жазири (Жебали, 75), Мсакни.

Удаление: Д. Уттара, 83

Андрей Усмонов
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Теги

Кубок африканских наций сборная Туниса (футбол)

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