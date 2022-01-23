Буркина-Фасо вышла в 1/4 Кубка африканских наций, обыграв Габон без Обамеянга.
В матче 1/8 Кубка африканских наций сборная Буркина-Фасо играла с Габоном.
Номинальные хозяева открыли счет на 28-й минуте встречи. Отличился хавбек Бертран Траоре.
На 67-й минуте Габон вовсе остался в меньшинстве. Удаление схлопотал Обисса.
А в компенсированное время второго тайма игрок Буркина-Фасо Гира отправил мяч в свои ворота, а команды – в экстра-таймы.
Победа Буркина-Фасо вывела их в четвертьфинал Кубка Африки. Расписание матчей турнира.
Буркина-Фасо – Габон 1:1 (пенальти 7:6)
Голы: Траоре, 28 – Гира, 90+1 (автогол).
Буркина-Фасо: Коффи, Каборе, Тапсоба, Уаттара, Яго, Гира, Туре, Банде (Саного, 73), Сангаре, Уаттара, Траоре.
Габон: Амоном, Ойоно (Мейе, 50), Экюэль-Манга, Палюн, Обисса, Обианг, Мукету-Муссунда (Амека, 46), Бийого-Поко, Канга, Бупендза, Аллевина (Буанга, 50).
Предупреждения: Аллевина (7), Гира (9), Обисса (16), Бупендза (18), Туре (22), Бийого-Поко (58), Экюэль-Манга (67), Буанга (68), Каборе (70).
Удаление: Обисса (67).