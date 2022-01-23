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Буркина-Фасо вышла в 1/4 Кубка африканских наций, обыграв Габон без Обамеянга.

Дело дошло до серии пенальти
Футбол В мире
20:55
Буркина-Фасо вышла в 1/4 Кубка африканских наций, обыграв Габон без Обамеянга.
фото - Ahram

В матче 1/8 Кубка африканских наций сборная Буркина-Фасо играла с Габоном.

Номинальные хозяева открыли счет на 28-й минуте встречи. Отличился хавбек Бертран Траоре.

На 67-й минуте Габон вовсе остался в меньшинстве. Удаление схлопотал Обисса.

А в компенсированное время второго тайма игрок Буркина-Фасо Гира отправил мяч в свои ворота, а команды – в экстра-таймы.

Победа Буркина-Фасо вывела их в четвертьфинал Кубка Африки. Расписание матчей турнира.

Буркина-Фасо – Габон 1:1 (пенальти 7:6)

Голы: Траоре, 28 – Гира, 90+1 (автогол).

Буркина-Фасо: Коффи, Каборе, Тапсоба, Уаттара, Яго, Гира, Туре, Банде (Саного, 73), Сангаре, Уаттара, Траоре.

Габон: Амоном, Ойоно (Мейе, 50), Экюэль-Манга, Палюн, Обисса, Обианг, Мукету-Муссунда (Амека, 46), Бийого-Поко, Канга, Бупендза, Аллевина (Буанга, 50).

Предупреждения: Аллевина (7), Гира (9), Обисса (16), Бупендза (18), Туре (22), Бийого-Поко (58), Экюэль-Манга (67), Буанга (68), Каборе (70).

Удаление: Обисса (67).

Павел Харченко
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Кубок африканских наций

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