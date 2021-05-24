Украина сыграла вничью с Бахрейном, Тэйлор стал абсолютом и другие новости за 23 мая
Буряк: «Бахрейн мы должны обыгрывать любым составом»
Экс-тренер «Динамо» прокомментировал спарринг сборной Украины
12:27
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший тренер «Динамо» Леонид Буряк прокомментировал спарринг сборной Украины с Бахрейном (1:1).
«Это был приблизительный состав сборной, в какой-то степени экспериментальный. Я не верю, что, к примеру, Довбик будет основным. Что можно отметить по спаррингу с Бахрейном, так это отличные кондиции динамовцев. Думаю, Бахрейн мы должны обыгрывать любым составом.
Понятно, что, несмотря на критику, которая все-таки будет звучать после этой ничьей, все внимание тренерского штаба сборной Украины будет обращено на Евро-2020, а остальное – просто элементы подготовки, не более».
Андрей Шевченко удовлетворен игрой команды.
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