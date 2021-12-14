Буряк: «Динамо» показало хорошую игру с «Зарей». Не может команда все выигрывать»

Фото - ФК Динамо Киев

Бывший игрок и тренер «Динамо» Леонид Буряк поделился мнением о матче 18-го тура УПЛ против «Зари» (1:1) и о преимуществе «Шахтера» в борьбе за чемпионство.

Борьба за чемпионство киевлян с «горняками»? Одна игра может поменять положение команд в таблице. Да, сейчас у «Шахтера» есть преимущество, но это преимущество в два очка. Я думаю, что вся борьба в впереди.