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Буряк: «Динамо» показало хорошую игру с «Зарей». Не может команда все выигрывать»
Экс-игрок и тренер киевлян не стал переоценивать преимущество, которое получил «Шахтер» после матча
14 декабря 08:10
Фото - ФК Динамо Киев
Бывший игрок и тренер «Динамо» Леонид Буряк поделился мнением о матче 18-го тура УПЛ против «Зари» (1:1) и о преимуществе «Шахтера» в борьбе за чемпионство.
С «Зарей» динамовцы сыграли хорошую игру. Не может же команда все выигрывать. «Заря» – это достаточно хороший соперник. Луганчане накануне поединка также в еврокубках играли. Киевляне очень много создали в матче с «Зарей», но подвела реализация. Хотя в принципе мне игра «Динамо» понравилась. Единственная проблема – это реализация голевых моментов.
Борьба за чемпионство киевлян с «горняками»? Одна игра может поменять положение команд в таблице. Да, сейчас у «Шахтера» есть преимущество, но это преимущество в два очка. Я думаю, что вся борьба в впереди.
Ранее стало известно, что «Динамо» проведет сразу три сбора зимой.
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